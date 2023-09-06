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نشوب حريق في 3 محلات تجارية بالبحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
11:33 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
حريق

حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في رأس غارب اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق نشب في 3 محلات تجارية بمنطقة الـ608 في رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر قبل امتداده إلى باقي العمارات المجاورة دون وقوع إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

نجاح رجال المطافئ في السيطرة على الحريق 

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بنشوب حريق هائل في 3 محلات تجارية بأحد العقارات في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتمكن رجال المطافي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداده إلى باقي العمارات المجاورة.

حريق دون إصابات

وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعمارة، وجار تحديد سبب الحريق وحجم الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

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بقلم شاذلي عبدالراضي