السيطرة على حريق اندلع في 20 شجرة بالجيزة

اندلع حريق في 20 شجرة بجوار كمبوند رويال سيتي بشارع النزهة في الشيخ زايد بالجيزة، وجرى إخماد الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسرى وكيل الإدارة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في مجموعة من الأشجار بجوار سور كمبوند رويال سيتي.

على الفور انتقل النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية والقوة المرافقة له وتبين أن الحريق اندلع في 20 شجرة على الطريق وسبب الحريق عقب سيجارة مع ارتفاع درجة الحرارة، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.