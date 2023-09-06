إصابة مُسن في حريق شقة ببورسعيد.. والتحريات: ماس كهربائي

أصيب مُسن في حريق اندلع داخل مسكنه بمنطقة خالد بن الوليد، بحي الزهور، اليوم، بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المساكن المجاورة.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد تلقي بلاغا باندلاع حريق في منزل بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وعلى الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء، تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى العمارات السكنية المجاورة، كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في المنزل، حيث اشتعلت النيران وحالت دون خروج المسن منه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق، وحصر الخسائر التي لحقت بالمحل من جراء الحريق.

نقل المصاب إلى المستشفى

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد وصول محمد نصر الدين عبدربه، 68 سنة، إلى مستشفى السلام، عن طريق سيار إسعاف، مصابا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الرأس والوجه، وأماكن متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.