سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 7-9-2023 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 7-9-2023، استقرارا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل 38.67 جنيه للشراء و38.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك وفقا لما أعلن في بداية التعاملات الصباحية عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 6-9-2023 بالبنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.41 جنيه للبيع و38.59 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 38.67 جنيه للشراء و38.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 38.65 جنيه للبيع و39.09 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك التعمير والإسكان 38.71 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في بنك الإسكندرية يبلغ 38.53 جينه شراء و38.71 جنيه للبيع.