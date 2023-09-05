استقرار أسعار صرف الجنيه الإسترليني في نهاية تعاملات اليومية

شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بمختلف البنوك في نهاية التعاملات اليومية، ونستعرض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه وفق آخر تحديثات في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 38.53 جنيه للشراء، وسجل 38.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.70 جنيه للشراء، ونحو 38.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.53 جنيه للشراء، و38.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنكCib

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.65 جنيه للشراء، وسجل 39.09 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.65 جنيه للشراء، وسجل 39.09 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.97 جنية للشراء، وسجل 39.09 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.