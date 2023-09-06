استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك

يواصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك المصرية ثباته الملحوظ منذ شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لما أعلن في بداية التعاملات الصباحية عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 6-9-2023 بالبنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 38.69 جنيه للشراء و38.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.96 جنيه للبيع و38.78 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 39.03 جنيه للبيع و38.78 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

- فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك التعمير والإسكان 38.83 جنيه للشراء و39.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية يبلغ 38.91 جينه شراء و39.09 جنيه للبيع.