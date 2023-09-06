«التضامن» تطلق مسابقة «بطل من بلدنا» بمناسبة نصر أكتوبر.. جائزة 10 آلاف جنيه

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة «بطل من بلدنا» للأفلام القصيرة، صالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها.

تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية

وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية والاجتماعية، استلهامًا من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال أفلام قصيرة، صالحة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخاطب النشء والشباب.

تفاصيل موضوعات المسابقة

وتتضمن موضوعات المسابقة قصص عن بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب، قصص أبطال حرب أكتوبر (الأجداد والآباء) من خلال أبنائهم وأحفادهم، وتجارب المجتمعات المحلية في التصدي المبدع لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى)، بالإضافة إلى قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.

6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها المصداقية أن تكون الأفلام (تسجيلية أو روائية) قائمة على قصص وخبرات حقيقية، ودعمها بالوثائق والصور، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، وأن يكون أسلوب الفيلم مناسب لمخاطبة النشء أو الشباب، بالإضافة إلى أن يكون صالح للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا تزيد مدته على خمس دقائق، كما أنه مسموح التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول.

قيمة الجائزة

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام ( جائزتان عن كل موضوع)، يجرى اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة، الجائزة الواحدة قيمتها 10000 جنيه، ، كما ستقوم الوزارة بعرض الأفلام الفائزة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا على بعض المواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية.

وتستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأفلام حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، على البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mosscontest@gmail.com

على أن يكون الفيلم محمل على جوجل درايف سيرفر مفتوح.