كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني الناجحين، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التسجيل من الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة، موضحة أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين، لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9-9-2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11-9-2023.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني عن الموعد المحدد والمعلن، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة، وذلك فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني وانتهاء أعمال التسجيل للرغبات، والانتهاء من عمليات المراجعة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت الوزارة أنّ مكتب تنسيق الجامعات، سيقوم بفتح موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد إعلان النتيجة أمام الطلاب من أجل تلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلة الثالثة، وفقا للشروط والنسب المقررة والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.