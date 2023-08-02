تصدير 5 آلاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتمّ تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة و572 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7 ألف طن بضائع، 389 شاحنة و524 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 276 شاحنة و48 سيارة.

استقبال العبارة «أمل» بينما تغادر السفينتين الحرية 2

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل» بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها 420 سيارة بوزن 840 طنا قادمة من جدة، وغادرت السفينة GOLD LUCKY وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بموانيها.