تحظى السيارات المستعملة باهتمام الراغبين في اقتناء وسيلة تنقل خاصة بأقل تكلفة ممكنة، ويتزايد هذا الاهتمام مع قرب بدء العام الدراسي، لرغبة الأسر في توفير وسيلة مريحة تضمن قدرتهم على توصيل أبنائهم للمدارس دون عناء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 175 ألف جنيه، وفقاً أخر تحديثات لأسعار سوق السيارات المستعملة في مصر، وجاءت الأنواع والأسعار كالأتي:

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 175 ألف جنيه

- سيارة جيلي إم جراند 7 موديل 2014 مستعملة، هيكل سيدان، عداد 162 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 170 ألف جنيه.

- سيارة فيات بونتو موديل 2004 مستعملة، عداد 185 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 173 ألف جنيه.

- سيارة هونداي فيرنا موديل 2013 مستعملة، عداد 500 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 170 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة شيفرولية أفيو موديل 2006 مستعملة، عداد 226 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 170 ألف جنيه.

- سيارة جيلي باندينو موديل 2015 مستعملة، هيكل هاتشباك، موتور 1300 سي سي، عداد 159 ألف كيلومتر، لون أسود، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 170 ألف جنيه.