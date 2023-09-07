خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.. «وأنت في بيتك»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، مؤكدة أنه على المواطن الذي يرغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة القيام بها بشكل صحيح «وأنت في بيتك».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وجاءت خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، كالتالي:

- أولى خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول هنــــــا.

- عقب الدخول على رابط خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة المكونة من رقمه القومي ونوع إعاقته ومكان الكشف والتاريخ الراغب في تعديله.

- النقر على زر الحفظ وهذا عقب التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

تغيير موعد الكشف الطبي دون وجود أي عائق

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه عقب اتباع خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول يفيد بموعد الكشف الطبي المخصص للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة مخصص لذوي الإعاقة، وهذا في إطار الحرص على تقديم كافة المساعدات لهم والامتيازات المختلفة.