تنسيق الأزهر 2023.. اعرف موعد تسجيل الرغبات والرابط

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عن آخر مستجدات تنسيق الأزهر 2023، حيث جرى فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 صباح اليوم، وحتى مساء الثلاثاء المقبل، من خلال بوابة مصر الرقمية.

تنسيق الأزهر 2023

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، في بيان عنه، أنّ التسجيل في تنسيق الأزهر 2023، متاحا أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا/ بمختلف الشعب «علمي - أدبي - شعبة إسلامية»، موجّها أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تناسب مجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023

وللتسجيل يمكن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، والضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وإدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية، وإدخال الرقم السري، ثم كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، والضغط على الخطوة الثانية، ثم كتابة بيانات الطالب الأساسية، ويختار الطالب الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي، ثم يضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات، ويقوم الطالب بملء الرغبات، على أن يُعاد تسجيل البيانات مرة أخرى، ثم الضغط على كلمة تسجيل.