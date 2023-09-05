أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. البلدي بـ9 جنيهات

شهدت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 5-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، وتحظى المانجو المصرية بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية نظراً لجودتها العالية وطعمها المميز.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-9-2023

واستقرت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 5-9-2023، في مصر بسوق العبور بسبب تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار المانجو اليوم في سوق العبور استقراراً، حيث يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 19 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 إلى 47 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 21 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 20 إلى 34 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 20 إلى 34 جنيها.

كما يتراوح سعر كيلو مانجو فونس بين 20 إلى 34 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 30 إلى 60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي بين 9 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل بين 15 إلى 21 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة بين 17 إلى 27 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو دبشة بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو جولك بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو سنارة بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو تومي بين 18 إلى 22 جنيها.