توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفالية توزيع 3000 شتلة زيتون، بحضور كلا من العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف مطر، وكيل مديرية الزراعة، ومحمد رضا، رئيس محطة بحوث شمال سيناء، وشرين التيهي، منسق حملة 100 مليون شجرة.

وأكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الفعاليات بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفي إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى

أضاف أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحي، ما تسعى إليه مؤسسات الدولة وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار، وعلى رأسها شجرة الزيتون التي تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

وأشار إلى أن الدعم موزع كالآتي:

1000 شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة

200 شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء

500 شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد

300 شتلة لمركز ومدينة رفح

400 شتلة للمعاهد الأزهرية

100 شتلة لمطرانية شمال سيناء

500 شتلة لجامعة العريش