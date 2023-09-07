اليابان تطلق مركبة «قناص القمر» بعد فشل المحاولات السابقة (صور)

أطلقت اليابان مركبتها الفضائية لاستكشاف القمر على متن صاروخ محلي من طراز «إتش-2 إيه»، اليوم الخميس، على أمل أن تصبح خامس دولة في العالم تهبط على سطح القمر مطلع العام المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

نجاح إطلاق مركبة الهبوط الذكية

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أنّ الصاروخ أقلع من مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان كما هو مخطط له، ونجح في إطلاق مركبة الهبوط الذكية للتحقيق في القمر، وأدى الطقس غير المواتي إلى ثلاثة تأجيلات في أسبوع الشهر الماضي.

وتهدف اليابان إلى هبوط المركبة التي يطلق عليها اسم «قناص القمر»،على بعد 100 متر من موقعها المستهدف على سطح القمر، ومن المتوقع أن تبدأ المهمة التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، الهبوط بحلول فبراير بعد مسار نهج طويل وفعال للوقود.

الهند تصبح رابع دولة تهبط بنجاح بمركبة فضائية على سطح القمر

ومن جانبه، قال هيروشي ياماكاوا، رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، في مؤتمر صحفى، إنّ الهدف الكبير من إطلاق مركبة الهبوط الذكية، هو التحقيق من هبوطها الحالي وإثبات كفاءتها، حيث نريد أن نهبط حيثما نريد.

ويأتي الإطلاق بعد مرور أسبوعين على نجاح الهند في هبوط مركبتها الفضائية على سطح القمر، في المهمة «شاندريان 3» إلى القطب الجنوبي القمري غير المستكشف، في الوقت الذي تحطمت فيه مركبة الهبوط الروسية لونا 25 أثناء اقترابها من القمر.