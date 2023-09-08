الجامعات تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كثفت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمالها بمختلف القطاعات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقاً للضوابط والتوجيهات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من حيث إجراء أعمال الصيانة للمنشآت وقاعات التدريس والمحاضرات والمعامل والمدن الجامعية قبل إطلاق أعمال الدراسة في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2023

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انتظام أعمال الاستعدادا للعام الدراسي الجديد بمختلف الكليات وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات، موضحاً أنه يجري أعمال الصيانة الشاملة للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، منوهاً إلى أن العام الدراسي الجديد في موعد 30 سبتمبر الجاري وأنه لا تأجيل أو تعديل في الخريطة الزمنية.

موعد العام الدراسي الجديد 2023

وكشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن إجراء أعمال الاستعداد الشاملة للعام الدراسي الجديد لمختلف الكليات وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يجري أعمال الصيانة لكافة القطاعات في مختلف كليات الجامعة.