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موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. تاريخ موحد لجميع الكليات

كتب:

أحمد أبوضيف
11:21 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن موعد بدء الدراسة في الجامعات كما هو معلن من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي، ستكون في 30 سبتمبر الجاري بكل الكليات والمعاهد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، موضحا أنه لا تأجيل أو تعديل في الموعد المحدد، والاستعدادات تجرى على قدم وساق.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 موحد للجميع دون استثناء، وجرى تجهيز قاعات المحاضرات أو المعامل أو المدن الجامعية، منوها بأن الأعلى للجامعات شدد على وضع برنامج مخطط للأنشطة الطلابية، تنفذ من أول يوم في الدراسة.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن الجامعات بدأت في استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة من المرحلتين الأولى والثانية، وفقا للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.