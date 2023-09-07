شباب المترجمين ضيوف منتدى ثقافة وإبداع الأحد المقبل

يستضيف مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقام ندوة بعنوان «شباب المترجمين في الجامعات المصرية»، الأحد المقبل في الخامسة مساء.

المشاركون في ندوة «شباب المترجمين فى الجامعات».

يتحدث في الندوة، الدكتور أحمد القاضي، والدكتورة دينا رمضان، والدكتور مرسي عواد، عن تجاربهم مع شباب المترجمين، التي أسفرت عن 3 كتب مترجمة، هي «القرية، وعلم اللغة البيئي، والمعرفة المستدامة»، وهذه الكتب نتاج تعاون بين المركز القومي للترجمة ووزارة التعليم العالي، وأُقيمت المسابقة تحت عنوان «ترجم وابدع».

كما يتحدث في الندوة، شباب المترجمين الذين شاركوا في المسابقة التي تولى التحكيم فيها نخبة من كبار المترجمين وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية، يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على المنتدى.