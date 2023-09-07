مناورات جوية روسية لهبوط وإقلاع الطائرات على الطرق السريعة

أجرت القوات الجوية الروسية وحليفتها البيلاروسية للمرة الأولى، تدريبات على الهبوط والإقلاع على الطرق الرئيسية والسريعة بعيدا عن مدرجات الطيران العسكري، ما أثار التكهنات بشأن احتمال توسيع الأزمة الأوكرانية ودخول مينسك طرفا مباشرا في الأزمة المندلعة منذ فبراير 2022 أو اقتراب موعد توجيه ضربة عسكرية لبيلاروسيا.

المناورات أغضبت بولندا وحلف الناتو

جاءت تلك المناورات التي أغضبت بولندا وحلف الناتو فضلا عن دول البلطيق، تحت إطار منظمة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا وتأسست عام 1992، بمشاركة أكثر من 2000 جندي من هذا التحالف الأمني، بحسب شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

معلومات عن تدريبات الأخوة القتالية - 2023

المناورات هدفت للتحضير لعمليات مشتركة بما في ذلك الرد على حادث نووي، حيث حملت اسم «الإخوة القتالية-2023»، وتمت خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري، على مدار 5 أيام، بحسب صحيفة «إزفيستيا» التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية.

أجريت المناورات في 3 مناطق غرب بيلاروسيا على الحدود مع بولندا وليتوانيا، عضوي الناتو، حيث شاركت بها قوات من منظمة العمل الجماعي التي تضم دول روسيا وبيلاروسيا، وقرغيزستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، دول منظمة الأمن الجماعي.

وشهدت المناورات لأول مرة تدريبا جويا على هبوط المقاتلات العسكرية على الطرق السريعة، بعيدا عن مدرجات الطيران العسكري الطبيعية والمعتادة، وضمت وحدات من قوات الحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتابعة لجيوش دول منظمة العمل الجماعي.