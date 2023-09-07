«الداخلية»: ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات المواطنين البنكية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ عاملا له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته «2 هاتف محمول»، وبفحصهما تبيّن احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وارتكاب 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.