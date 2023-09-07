«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2715 قضية متنوعة في مجال مخالفات الظواهر السلبية في محطات السكك الحديدية والقطارات، وضبط 12 ألفا و281 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 192 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.