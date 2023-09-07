تطورات مخيفة بسبب التدخين المتكرر.. تأثيرات ضارة على الحوامل وكبار السن

عادات سيئة يقدم على فعلها الكثير من الأشخاص والتي تؤثر بالسلب على الصحة العامة، ولا يعلمون أثارها السلبية على الصحة خاصة الأطفال، بسبب التدخين الذي يؤدي إلى تدمر الجسم ويمكن أن يؤدي للوفاة المبكرة.

فئات عرضة لمشكلات صحية بسبب التدخين

من بين الفئات العرضة للإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة، هن السيدات خاصة في فترة الحمل، الذي ينذر بالإجهاض وفقدان الجنين نتيجة شراهة التدخين، بخلاف الأمراض النفسية التي يدخلن بها بسبب سوء الحالة المزاجية فيكونون أكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب والميل للانتحار والبعد عن الأشخاص المقربين منهم.

يتأثر كبار السن بالتدخين خاصة الذين يعانون من المشكلات الصحية والتي تهدد حياتهم كالاصابة بالأورام السرطانية والمناعية بخلاف مشاكل القلب والرئتين، رغم التزامهم بعدم التدخين، إلا أن أجسادهم معرضة للإصابة بسبب نقص المناعة.

ولمعرفة الآثار الضارة التي تؤثر على الجسم واليدين والأسنان نتيجة التدخين، يمكن معرفة أسبابها وتفاصيلها من هنا.