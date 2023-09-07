فرص من «الشباب والرياضة» لافتتاح مشروع.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إتاحة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب والادارة المركزية للمدن الشبابية، اليوم، إطلاق مبادرة فرصة مشروعك، لتأجير كافتيريات بمنتديات الشباب عن طريق الأمر المباشر لشباب الخريجين من أصحاب الخبرة في إدارة الكافيهات والمطاعم، منوها بضرورة توافر عددٍ من الشروط للحصول على تلك الفرصة.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل شروط وتفاصيل الحصول على فرصة لتأجير كافتيريات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، على هذا النحو:

مبادرة فرصة مشروعك

- الفرصة متاحة لشباب الخريجين بمناطق «إمبابة، والسويس، وأسيوط الجديدة، والوادي الجديد، والطور، والعريش».

- الفرصة متاحة للشباب من سن 21 لـ45 عامًا.

- الفرصة متاحة لمن لديه خبرة سابقة في إدارة أو تشغيل المطاعم.

- الفرصة متاحة لمن لديه موقف محدد من التجنيد.

- الفرصة متاحة للمتفرغ لإدارة المشروع من سكان المحافظة نفسها.

- الفرصة متاحة للحاصلين على مؤهلٍ مناسب.

- للتسجيل من خلال اللينك https://forms.gle/2xPw6CDb98yTcEeV9.