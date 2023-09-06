«الشباب والرياضة» تنظم رحلة 5 أيام للغردقة ضمن «اعرف بلدك»

يبحث الكثير من المواطنين عن رحلة إلى الغردقة قبل نهاية موسم الصيف، حيث تضم الغردقة أكثر من 171 فندقا ومنتجعا سياحيا ومئات الشاليهات، ويفاضل المواطنون طبقا لتكاليف الرحلة، وأتاحت وزارة الشباب والرياضة رحلة لمدينة الغردقة تتضمن 4 ليال و5 أيام ضمن مبادرة اعرف بلدك الفوج الخامس، على أن تكون الإقامة بفندق المدينة الشبابية وهو فندق سياحى بشاطئ خاص.

وحددت الوزارة رحلة الغردقة تتضمن 4 ليال و5 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر بتكلفة 900 جنيه للفرد تشمل وجبة إفطار ووجبة غذاء وذلك لمحافظتين فقط على مستوى محافظات الجمهورية هما البحيرة وكفر الشيخ حسب بيان رسمي لوزارة الشباب والرياضة.

فندق المدينة الشبابية «مبادرة اعرف بلدك»

كشف أحمد جمال، مدير الحجز بالمدينة الشبابية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن فندق المدينة الشبابية بالغردقة يستقبل المصطافين ضمن مبادرة اعرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على افواج سياحية، لافتا إلى أنه تم الاستعداد لاستقبال النزلاء بالفوج الخامس الذي يبدأ في الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى منتصف ذات الشهر.

التسكين بفندق المدينة الشبابية بالغردقة

وأشار جمال إلى أن تسكين أفواج وزارة الشباب والرياضة يتم في غرف ثلاثية و رباعية وخماسية بالتنسيق الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة مع توافر وجبات الإفطار والغذاء بمطعم المصيف على الطراز السياحي. سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة في الغردقة طبقا للبرنامج السياحي.

فندق المدينة الشبابية بالغردقة 3 نجوم

وأشار اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فندق المدينة الشبابية شمل تطويرا على مستوى سياحى وافتتحه وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر ويقع على شاطئ البحر مباشرة ويضم ملاعب وكافتيريات ومساحات خضراء وصالة إستقبال ومطعم سياحى وحديقة أطفال.