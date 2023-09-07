ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن قمح من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة، منها السفينة OCEAN S، التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 168 مترا وعرضها 26 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ25 ألفا و520 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و583 طنا، تشمل 4591 طن علف بنجر و10 آلاف و705 أطنان كلينكر، و2150 طن رمل و10 آلاف و137 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و573 طنا، بينها 7 آلاف طن سكر و9318 طن خردة و10 آلاف و378 طن قمح و3093 طن حديد و900 طن ذرة و2800 طن زيت طعام، و6084 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 25 ألفا و947 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236 ألفا و103 أطنان، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5335 شاحنة.