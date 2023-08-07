ميناء دمياط يستقبل أكثر من 60 ألف طن بضائع.. منها زيت طعام وقمح 

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 44 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35317 طنا، تشمل 7781 طن يوريا، و2400 طن رمل، و1600 طن أسمنت، و257 طن كحول، و1646 طن ملح معبأ، و500 طن جير معبأ، و21133 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأضافت الهيئة، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60575 طنا، تشمل 1202 طن خشب زان، و6842 طن خردة، و3516 طن كسب فول صويا، و3545 طن نواتج تقطير، و700 طن فول صويا، و664 طن زيت طعام، و1040 طن بازلاء، و3744 طن أبلاكاش، و14569 طن ذرة، و1900 طن حديد، و6600 طن كسب صويا، و9053 طن قمح، و7200 طن قمح بضائع متنوعة.

عدد الحاويات الترانزيت

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 781 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3043 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167158 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143617 طنًا.

كما غادر المنياء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضى وطنطا، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و6 أكتوبر، و10 وحدات نهرية «بارج» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 3548 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، فضلاً عن تحميل شحنة تبلغ حوالى 3421 طن من القمح متجهه إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5149 شاحنة.