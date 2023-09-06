أشهر مناطق بيع الأدوات المدرسية في الفيوم.. تخفيضات تصل لـ30% (صور)

تتزايد تساؤلات أولياء الأمور حول أشهر مناطق بيع الأدوات المدرسية في محافظة الفيوم، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وتحتضن محافظة الفيوم عددا من المناطق لبيع الأدوات المدرسية في محافظة الفيوم بأسعار مخفضة، وفي متناول مختلف الفئات، فيما انتشر عدد من معارض «أهلًا مدارس» في مراكز المحافظة والتي توفر جميع الأدوات المدرسية، والمكتبية، فضلًا عن احتياجات السندوتشات بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 30%، مقارنة بأسعار المكتبات والهايبرات والسوبر ماركت.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن أشهر مناطق لبيع الأدوات المدرسية في محافظة الفيوم التي ما تزال مستمرة في البيع بأسعار زمان.

أشهر مناطق بيع الأدوات المدرسية بالفيوم

وتضم أشهر مناطق لبيع الأدوات المدرسية في محافظة الفيوم، والتي يتوافد عليها آلاف الطلاب وأسرهم من مختلف القرى لشراء أدوات الدراسة والأدوات المكتبية بأسعار المخفضة المناطق الآتية:

درب حرازة.

شارع مصطفى كامل.

شارع المحمدية.

شارع المكتبات بحي الجون.

انتشار معارض أهلا مدارس

وافتتح حزب مستقبل وطن، العديد من فروع معارض «أهلا مدارس» في مراكز محافظة الفيوم، والتي تضم كل الأدوات المكتبية، وشنط وملابس المدارس، وأدوات الكومبيوتر، ومستلزمات السندوتشات بأسعار مخفضة، فيما تستعد محافظة الفيوم لافتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بشارع أحمد شوقي أمام نادي الشبان المسلمين خلال الأسبوع الجاري، والذي يوفر المنتجات بأسعار تنافسية بنسبة تخفيض تبلغ نحو 30%.

ما هي أنواع الأدوات المدرسية؟

وفيما يخص أنواع الأدوات المدرسية، فإنّها تختلف من المدارس الحكومية إلى الخاصة، ومن كل مرحلة تعليمية إلى الأخرى، بحسب طلبات كل مدرسة والتي تضم في العموم الآتي:

حقيبة المدرسة.

علبة حفظ الطعام «لانش بوكس».

زجاجة مياه «زمزمية».

أقلام رصاص وجاف.

ألوان بمختلف أنواعها «خشب وفلوماستر وشمعية».

كشاكيل وكراسات وكراسة رسم.

ممحاة وبراية.

جلاد لتغليف الكراسات والكشاكيل والكتب.

أدوات هندسية ومسطرة.

آلة حاسبة.

أسعار الأدوات المدرسية 2023

وتختلف أسعار الأدوات المدرسية 2023 من مكان لآخر وفقًا للخامة والنوع والحجم، حيث تتراوح أسعار دستة الكشاكيل 60 ورقة بين 200 وحتى 230 جنيهًا، فيما يتراوح سعر دستة الكراسات 28 ورقة بين 100 وحتى 135 جنيهًا، ويسجل سعر القلم الجاف بين 2.80 جنيهًا وحتى 3.5 جنيهًا، فيما يبلغ سعر القلم الرصاص نحو 3.5 جنيهًا.