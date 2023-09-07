«الذهب العالمي»: 7 بنوك مركزية تضيف 55 طنا من المعدن الأصفر لاحتياطياتها

كشفت أحدث بيانات مركز الذهب العالمي، أنّ البنوك المركزية العالمية، قامت بإضافة 55 طنًا إلى احتياطياتها من الذهب.

البنك المركزي الصيني

وأظهر تقرير مركز الذهب العالمي، أنّ البنك المركزي الصيني «بنك الشعب الصيني»، أضاف 23 طنًا إلى احتياطه من الذهب، خلال شهر يوليو الماضي.

البنك المركزي التركي

فيما قام البنك المركزي التركي، بإضافة نحو 17 طنًا من الذهب إلى احتياطه من المعدن الأصفر.

البنك المركزي القطري

ووفقًا لتقرير مركز الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي القطري 3 أطنان من الذهب، فيما قام بنك سنغافورة المركزي بشراء 2 طن من الذهب.

بنك التشيك المركزي

واشترت جمهورية التشيك من خلال البنك المركزي 2 طن من الذهب، خلال يوليو 2023.

البنك المركزي الأوزبكي

فيما أضاف البنك المركزي الأوزبكي 11 طنًا من الذهب، إلى احتياطه خلال شهر يوليو الماضي.

البنك الوطني الكازاخستاني

وأضاف البنك الوطني الكازاخستاني 4 أطنان من الذهب، إلى احتياطه من المعدن الأصفر.