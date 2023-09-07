بـ900 جنيه فقط.. كيف تقضي إجازة 5 أيام في الغردقة قبل بدء الدراسة؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بدء الحجز في الفوج السابع من رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها التفاصيل الكاملة للحجز في رحلات الغردقة، إذ يبدأ الحجز في ذلك الفوج يوم 18 سبتمبر ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للحجز في رحلات الغردقة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لحجز رحلات الغردقة من الشباب والرياضة

- مدة الفوج تصل إلى 5 أيام و4 ليالٍ.

- المرحلة العمرية المسموح الحجز لها من 18 إلى 40 عامًا.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 900 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة في المدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين يكون في غرف رباعية.

- أولوية المشاركة في الرحلة تكون بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

- التجمع يكون في الـ5 صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة في دمياط، والـ7 صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

- تنفذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.

- يتم الحجز وسداد قيمة الإشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني (فيزا كارت).

- وعلى الراغبين في الاشتراك الدخول على خلال الرابط الإلكتروني https://www.emys.app/youth/trip_public.