«شيماء» مصرية تنافس في أولمبياد سيدني.. التايكوندو رسم طريقها للعالمية

لا تزال سيدات مصر يسطرن أسماءهن بين صفحات التاريخ، يثبتن كفاءتهن وقدرتهن على تخطي الصعاب والعراقيل، الكفاءة والإصرار على النجاح ركن أساسي لا يستغنون عنه، وهو ما ينطبق على بطلة العالم في رياضة التايكوندو شيماء صبحي، التي شاركت في العديد من البطولات الرياضية وشرفت بلدها في الخارج.

شيماء صبحي، واحدة من أهم المحترفات في التايكوندو، إذ حصلت على أكثر من 20 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في المجال الرياضي، حتى أصبحت واحدة من أهم أعلام تلك اللعبة، ويمكن معرفة كواليس مشاركتها في أولمبياد سيدني ومشاورها الرياضي الذي قادها للعالمية، من هنا.