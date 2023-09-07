مقرر «الهوية الوطنية» بالحوار الوطني: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية

أكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أهمية الصناعات الثقافية في مصر والغالي كمكون هام من مكونات الاقتصاد، إذ وصلت نسبتها 6.1% من الاقتصاد العالمي، كما أنّه يدر 3.4 تريليون دولار سنويًا.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية عن «الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية»، وأوضح أنّ الصناعات الثقافية من مكونات الاستثمار، ونرى الصين رقم واحد في المنتجات الإبداعية.

مصر تشجع الصناعات الثقافية

وأشار إلى أنّ مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضًا وفقًا لاستراتيجية 2030 ومناقشة هذا الملف بالحوار الوطني من أجل دعمه بشكل أكبر، والوقوف أمام كل التحديات التي تواجهه بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.

وعقدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم، جلستين نقاشيتين بالتتابع تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية»، وتنقعد بالتوازي معهما جلستين متابعتين أيضا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.

الجلسات النقاشية للحوار الوطني

تأتي الجلسات النقاشية للحوار الوطني، هذا الأسبوع، بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمّ خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».