خبير اقتصادي: طاولة الحوار الوطني متاحة للجميع لمناقشة كل الآراء

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن طاولة الحوار كانت متاحة للجميع، لاستقبال الآراء والمناقشات والقضايا المهمة، والجميع كان يستشعر مشكلات المواطنين والأزمات العالمية، وما صدرته من أثار سلبية، ومن أهم المشكلات غلاء الأسعار.

التضخم العالمي وارتفاع معدل الأسعار

أضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أنه كان بين الثلاث لجان ومن بينهم خفض الدين العام والتضخم علاقة مترابطة ومحور مشترك، وهو التضخم العالمي وارتفاع معدل الأسعار، وكان هناك العديد من المقترحات أمس، أهمها وضع آلية لضبط الأسواق والضرب بأيدي من حديد على مستغلي الأزمات الذين كثر وجودهم حاليًا منذ جائحة كورونا.

السعي لعودة الاقتصاد الرسمي

تابع: أن مستغلي الأزمات ضاربوا العملة الصعبة، ما ساهم في الضغط عليها وتقليل قيمة الجنيه المصري، ووجود مشاكل اقتصادية كبيرة، ومن التوصيات القائمة عملية ضبط الأسواق لعودة الاقتصاد الرسمي، حيث يشكل الاقتصاد غير الرسمي النسبة الأكبر.