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زكي القاضي: الحوار الوطني يناقش التمكين السياسي للشباب والأنشطة الطلابية غدا

كتب:

مريم جاد
11:40 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
مداخلة المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني

مداخلة المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني

قال زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إنّ جلسة الغد من الحوار الوطني ستناقش 3 نقاط رئيسية، هي التمكين السياسي، الاتحادات الطلابية، والأنشطة الطلابية.

أضاف «القاضى»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إن ناقشنا هذه القضايا بموضوعية غدا سنصل إلى توصيات تمكننا من تغيير المشهد وتعزيز فرص مواطنين كثر للمشاركة في العمل العام والعمل الخاص مثل الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية».

أهمية التمكين السياسي

وتابع بأن التمكين السياسي يشغله منذ اختياره مقررا مساعدا للجنة الشباب بالحوار الوطني، كما أنه مهتم بالاتحادات والأنشطة الطلابية، لأنها المفرخة الأساسية لما يحدث على الساحة السياسية، كما أن شباب الاتحادات الطلابية سيكون معظمهم موجودا في الحياة العامة المصرية ويقودون المشهد، كما أن كثيرا من الموجودين في المشهد الآن مثل التنفيذيين والنواب كانوا جزءًا من الاتحادات الطلابية.

الحوار الوطني يبحث إيجاد آلية تنافسية حقيقية في اتحادات الطلاب

وأوضح المقرر المساعد للجنة الشباب، أن الحوار الوطني سيبحث إيجاد آلية حقيقية للتنافس في الاتحادات الطلابية، موضحًا: «في الفترة الماضية التقينا الطلاب في أكثر من 100 جامعة، وسمعنا طلاب الاتحاد الطلابية وغيرهم من الطلاب، وتحدثوا عن مشكلات وتحديات يجب أن يتم تغذية العمل العام بالجامعات بها، وإيجاد آليات تنافسية حقيقية، كما أن الأنشطة الطلابية في حاجة إلى جهد كبير من الوزارات المعنية».

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