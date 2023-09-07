عاجل.. تراجع سعر جرام الذهب اليوم الخميس.. «اعرف وصل كام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7-9-2023 تراجعا خلال التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر شيوعا داخل الأسواق ومحلات الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس مسجلا 2210 جنيهات للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال بداية التعاملات الصباحية 2215 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس بعد تراجعه 2526 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً ويُصنع من خلاله السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 1894 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1473 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيها للشراء، وذلك دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 17 ألفا و680 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.