الذهب يحافظ على استقراره عالميا.. «اعرف الأوقية بكام»

استقر سعر الذهب عند مستوى 1920 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، محتفظًا بانخفاضه الأخير ويواجه ضغوطًا من ارتفاع الدولار، إذ أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 54.5 في أغسطس، ما يشير إلى أقوى نمو في قطاع الخدمات في 6 أشهر ويسجل أعلى بكثير من التوقعات البالغة 52.5.

وتشهد الأسواق الآن توقفًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، ما يمكن أن يشير إلى وجود زيادة محتملة بسعر الفائدة، في الاجتماع المقبل.

سعر الذهب عالميًا

وحذّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أنّ المزيد من زيادات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، في حين قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إنّ البنك المركزي «أقرب بكثير» من نهاية دورة التشديد، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

وتاريخيًا وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

توقعات سعر الذهب

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1962.48 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، على أن يتم تداوله عند 2033.46 دولار خلال 12 شهرًا.