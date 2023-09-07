إفلاس ثاني أكبر مدن بريطانيا بسبب «المساواة في الأجور»

قال علاء عبود، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إنّ إعلان إفلاس برمنجهام ثاني كبرى مدن بريطانيا، كان مفاجأة هزت الأوساط السياسية، لكنه لم يكن مفاجأة للمجلس المحلي بالمدينة، الذي حذّر من هذا الوضع قبل نحو 3 أشهر.

قضية عدم المساواة في الأجور

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ذلك يرجع إلى قضية عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء التي رفعت عام 2012، أي قبل عقد من الآن، فضلا عن عجز في تسديد موازنات مالية كل شهر بين 5 إلى 14 مليون جنيه إسترليني.

وتابع: «هناك فجوة في الميزانيات المرصودة لهذا المجلس تبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، وما سبب إعلان الإفلاس هو مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني أيضا كتعويضات بقضية المساواة بين الجنسين في الأجور، ما دفع المجلس لإعلان الإفلاس».