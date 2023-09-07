شركة «بتروتريد» تبدأ تنفيذ منظومة SAP ضمن خطة التحول الرقمي

عقدت شركة بتروتريد، اجتماعا مع ممثلي شركة إدراكي للحلول الرقمية، لاستعراض خطوات مشروع SAP، بحضور الدكتور محمد عبدالحميد، رئيس شركة إدراكي المنفذة للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، تماشيا مع أهداف محور التحول الرقمي في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الذي أطلقته وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويجمع نظام ساب، التطبيقات المتكاملة للشركة، يربطها في مجموعة ذكية على منصة رقمية.