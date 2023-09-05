أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم، استقرارًا وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول أسعار الذهب،، إذ سجل عيار 21 مبلغ 2205 جنيهات للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر بمنتصف التعاملات، وبينها عيار 24 و21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

ولم تتغير أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وسجل 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويأتي هذا عقب انخفاضه أمس بقيمة 15 جنيهًا، ويعد هو الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصة الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية بـ1890 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعره بـ17 ألفًا و640 جنيها.