7 أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.. اعرفها حتى لا تقع فيها

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع المدعمة والخبز، والمعلنة رسميًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، منها أسباب يحذر على أصحاب البطاقات التموينية الوقوقع فيها تجنبًا لحذفهم نهائيًا من منظومة الدعم التمويني.

وقف بطاقة التموين

وهناك حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيًا عن صرف السلع والخبز معًا، وحالات أخرى تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع فقط مع استمرارها في صرف الخبز، فضلا عن حالات أخرى تؤدي إلى إيقاف البطاقة وحذفها نهائيا من منظومة الدعم.

وتشمل الحالات على التالي:

- خدش أو تلف الشريحة النحاسية للبطاقة يؤدي إلى التوقف عن صرف السلع والخبز، ما يضطر صاحب بطاقة التموين لطلب بدل تالف للبطاقة من مكتب التموين أو من بوابة مصر الرقمية.

- وقف بطاقة التموين نهائيًا التي لم يتم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية، إذ تعتبر الأسرة هنا غير مستحقة للدعم طالما استغنت عنه 6 أشهر كاملة.

- وقف بطاقة التموين إذا تمّ ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي، ويتم حذفها من منظومة الدعم.

- وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب منفذ البقال، ويتم حذفها من منظومة الدعم.

- تقاضي رب الأسرة راتب شهري أعلى من 9600 جنيه، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع.

- امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع.

- تحرير مخالفات مباني ضد الأسرة حال التعدي على الأراضي الزراعية، ويتم هنا استمرار صرف الخبز فقط وتوقف السلع.