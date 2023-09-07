«التموين»: تقديم طلبات تنزيل المواليد على البطاقات يدويا عبر المكاتب

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي روابط إلكترونية حديثة متاحة لتقديم طلبات تنزيل المواليد لأصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقة لاستحقاق دعم الخبز والسلع التموينية.

تنزيل المواليد على بطاقة التموين

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خدمة تنزيل المواليد متاح التقديم عليها يدويا فقط عبر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، للأسر التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مؤكدا ضرورة استلام طلب موقع من رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية مرفقا بعدة المستندات المطلوبة والخاصة بشهادات ميلاد الأبناء، من بعض الأسر وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

شروط تنزيل المواليد على البطاقة

وتشترط وزارة التموين أن يكون عمر الأبناء المراد تنزيلهم على البطاقة التموينية لا يقل عن 4 أعوام، بشرط ألا يزيد إجمالي أفراد البطاقة بعد الإضافة عن 4 أفراد وهو الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين.

فيما يقدم موقع دعم مصر، خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين من أجل تحديث بيانات البطاقة، ولا يتيح إضافة المواليد، فضلا عن عدم وجود إضافة مواليد أيضا على بوابة مصر الرقمية.