ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية في كفر الشيخ

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل تنشيطية للعاملين بالمراكز التكنولوجية، ولاسيما موظفي الشباك الأمامي المنوطين بالتعامل مع الجمهور، بإجمالي 40 مستفيدا من المراكز التابعة، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

تدقيق آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية

أكدت الورشة ضرورة تدقيق آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتأكيد على اتباع العاملين كل الضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة المختصة لتلك الفئة مع التعرض لعدد من المستحدثات في الأطر التفصيلية لطبيعة عملهم، ونقاشات حول أبرز الحالات العملية في معاملاتهم اليومية مع الجمهور وسُبل تعزيز وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وتقديم الخدمات بجودة ودقة.

استمرار الورش بشكل شبه منظم ووفق الاحتياج

جدير بالذكر، أنّ تلك الورش تجرى بشكل شبه منظم ووفق الاحتياج، لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، ووصول التحديثات والتوجيهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المراكز أولاً بأول.