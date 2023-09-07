عاجل.. أول ظهور لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد عودته للأرض (صور وفيديو)

عاد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى كوكب الأرض صباح الاثنين الماضي، رفقة طاقم «Crew 6»، وذلك عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة في الفضاء، إذ هبطت مركبة الفضاء «دراجون» في البحر، بالقرب من ولاية فلوريدا، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

«النيادي» يشارك في 200 تجربة علمية

وخلال رحلته في الفضاء، شارك «النيادي» في نحو 200 تجربة علمية خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، في مهمة استمرت 6 أشهر، ولكن بعد عودته مباشرة إلى الأرض نُقل رفقة أصدقائه رواد الفضاء إلى المستشفى؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية والتأهيلات اللازمة.

وظهر والد سلطان النيادي، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو، خلال زيارته لرؤية ابنه داخل المستشفى، وبدأ بإلقاء الشعر والاعتزاز والمدح بما قدمه سلطان في الفضاء.

والنعم النيادي فخر العرب pic.twitter.com/k1z661TKx5 — الكثيري (@alkatheeri2020) September 6, 2023

مساهمة «النيادي» في تجارب الفضاء

وشارك سلطان النيادي في العديد من التجارب العلمية في الفضاء، والتي من شأنها أن تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، وكانت تستمر مهمته خارج المركبة الفضائية ما يقرب من 7 ساعات؛ من أجل تنفيذ عدة عمليات كالصيانة والتحديث وإكمال السلسلة التحضيرية، لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة.