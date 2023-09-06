بعد عودته إلى الأرض.. ماذا يفعل رائد الفضاء سلطان النيادي في المستشفى؟

عاد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي إلى الأرض صباح أمس الأول، برفقة طاقم «Crew 6»، وذلك عقب إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، إذ هبطت مركبة الفضاء دراجون في بحر فلوريدا بالقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها نُقل إلى المستشفى.

لماذا يدخل رواد الفضاء إلى المستشفى؟

ودخل رائد الفضاء سلطان النيادي، المستشفى عقب عودته من الفضاء، للخضوع لبعض الفحوصات اللازمة ومرحلة تأهيل تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبعدها يعود إلى حياته الطبيعية في الأرض مرة أخرى.

ويواجه رواد الفضاء العديد من المشاكل البدنية والصحية، فترة طويلة في الفضاء، بما في ذلك صعوبة الحركة وعدم القدرة على المشي بسهولة مثلما كانوا يفعلون في السابق، نتيجة لانعدام الجاذبية والوزن، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

فحوصات طبية لرواد الفضاء

ويهتم رواد الفضاء عادة بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين يوميًا، بهدف الحفاظ على صحة عضلاتهم وعظامهم التي تضعف نتيجة عدم استخدامها في الفضاء. حيث يفتقد الفضاء للجاذبية ويتحرك الرواد بشكل يشبه الطيران.

وتقوم الفرق المتخصصة بعمل فحوص طبية للرواد العائدين من الفضاء، مع الحرص على القيام ببعض التمارين حتى يتعافوا من تأثير الإقامة خارج الأرض.

ومن جانبها، تقوم الهيئات العلمية بفحص النتائج للتعرف على تأثير الفضاء على رواها وعلى صحة الإنسان، لا سيما أن وكالات الفضاء تخطط لإرسال المزيد من البعثات مستقبلاً.