بين ارتفاع وانخفاض.. تفاصيل سوق العملات العالمية خلال أسبوع

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% على مدار الأسبوع، حيث عوض المؤشر الخسائر التي تكبدها في وقت سابق عقب صدور التقارير التي أشارت إلى استقرار قطاع التصنيع على الرغم من وجود دلالات على تباطؤ سوق العمل.

عملات الأسواق المتقدمة خلال أسبوع

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا على الرغم من تكبده خسائر بمطلع هذا الأسبوع على خلفية تزايد التكهنات حول احتمالية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بألا يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كان اليورو الأسوأ أداءً ضمن عملات الـ10 دول الكبار، حيث انخفض بنسبة 0.15%، مسجلا خسائر للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو، حيث تأثرت العملة بسبب تراجع توقعات الأسواق حيال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم.

التعليق الأسبوعي من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% خلال الأسبوع، حيث صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، بأن البنك المركزي ملتزم بمكافحة ارتفاع معدل التضخم، وتحقيق مُستهدفه البالغ 2%.

علاوة على ذلك، دعمت تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت، العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن «السياسة النقدية ستظل في المنطقة التقييدية لبعض من الوقت».

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.15%، لأول مرة منذ 5 أسابيع، حيث شهدت الأسواق تراجع احتمالية تباعد السياسات النقدية بين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.