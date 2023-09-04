سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم، ثباته الذي كان عليه منذ التعاملات الصباحية وذلك داخل كافة البنوك المصرية؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.82 للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك الاستثمار العربي، بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.