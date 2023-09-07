معلومات عن ذخيرة اليورانيوم المنضب.. يسبب مشكلات صحية خطيرة

ذخيرة اليورانيوم المنضب واحدة من حزم المساعدات التي أعلنت الولايات المتحدة تقديمها إلى أوكرانيا، كما يتنافس عليها الدول الكبرى وتتسابق عليها لأنّها تشكل تهديدًا كبيرًا وخطيرًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

ذخيرة اليورانيوم المنضب

ووصفت روسيا استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب بأنّه عمل إجرامي ودليل على اللاإنسانية، فما ذخيرة اليورانيوم المنضب؟ ولماذا يمثل استخدامه خطرًا كبيرًا؟

وتعد ذخيرة اليورانيوم المنضب مثيرة للجدل ارتباطها بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنّه لم يُثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

ويعد اليورانيوم المنضب أكثر حدة عند الاصطدام بالهدف حيث يمكنه اختراق الصفائح المدرعة، وهو أقل إشعاعًا بكثير من اليورانيوم الطبيعي، كما هو منتج ثانوي لعملية تصنيع الوقود لأنوع معينة من المفاعلات النووية والمواد المستخدمة في الأسلحة النووية.

اليورانيوم المنضب يزيد قوة دروع المعدات العسكرية

ويستخدم اليورانيوم المنضب لزيادة قوة دروع المعدات العسكرية، مثل الدبابات ولصنع الذخيرة الخارقة للدروع، ما يفسر ذلك حقيقة أنه أقوى في الخصائص الفزيائية، بما في ذلك الكهربائية، ويختلف تأثير اليورانيوم على المعادن التي تستخدم لحماية الدروع، فكلما كانت المركبات أكثر متانة يؤدي ذلك لإنتاج كمية أكبر من الحرارة.

وبدأ الجيش الأمريكي في إنتاج قذائف اليورانيوم المنضب في السبعينيات، وأضافتها إلى دروع الدبابات المركبة وذخيرة الهجوم البري للقوات الجوية «A-10» المعروفة باسم قاتل الدبابات.