تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. هجوم مضاد لقوات زيلينسكي

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تحرز تقدمًا في هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا، وذلك في آخر تطورات روسيا وأوكرانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

تطورات الأزمة ال‎روسية الأوكرانية

وأضاف ستولتنبرج أنّ الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، لافتا إلى أنّ الأوكرانيين يحققون مكاسب ويكتسبون الأرض تدريجيًا، إذ استطاعوا خرق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية وهم يمضون قدمًا.

وذكر أمين عام حلف الناتو، خلال اجتماع فى بروكسل، أنّه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لـ«الناتو»، وأن على كييف أن تقرر مصيرها.

«الناتو» يرفض توقيع طلب روسي بعدم توسيع الحلف

وأشار ستولتنبرج إلى أنّ الناتو رفض التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، وأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بدأت فعليًا في عام 2014 عند ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، والقوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراضٍ خسرتها أمام روسيا.

وقال أمين عام حلف الناتو: «إننا نعزز قواتنا على الجبهة الشرقية في أوروبا، وسندافع عن أراضي الحلف، وعلينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام".

وقال حلف الناتو، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حدث، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية لتحالفنا.