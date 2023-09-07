أمين عام «الناتو»: روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من الانضمام لـ«الناتو»، موضحا خلال اجتماع في بروكسل، أنه على أوكرانيا أن تقرر مصيرها.

ستولتنبرج: رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع «الناتو»

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»: «لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، والأزمة في أوكرانيا بدأت فعليا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم»، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراض خسرتها أمام روسيا.

أمين عام الناتو: نعزز قواتنا على الجبهة الشرقية في أوروبا

وتابع: «نعزز قواتنا على الجبهة الشرقية في أوروبا وسندافع عن أراضي الحلف، وعلينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام، كما أظهر الحلفاء في الناتو أنهم يحترمون كل الالتزامات التي قدموها في 2014».

واختتم ستولتنبرج حديثه، قائلا: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حصل، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية لتحالفنا».