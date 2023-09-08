شروط التقديم لمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وشروط التقديم لمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، والتخصصات المطلوبة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت وزارة التعليم، أن التقديم لمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التعليم على هذا الرابط وفقاً للشروط، مشيرة إلى أن هذه المدرسة تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الـشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة عمار، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مميزات مدرسة عمار التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم لمدرسة عمار

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 -2023.

- لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات الشرقية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عام في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات

التخصصات

المجال العقاري: الهيكل الإنشائى واعمال التشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع العام.

المجال الفندقي: تشغيل الفنادق.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.