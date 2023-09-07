مركز التدريب الإقليمي بـ«مياه الدقهلية» يحصل على شهادة الأيزو

حصل مركز التدريب الإقليمي في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على شهادة الأيزو، الممنوحة من قبل شركة TUV NORD، وتسلم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الشهادة.

وجرى تسليم الشهادة للمهندس خالد نصر، مدير إدارة الجودة والنزاهة، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد جمال، وبحضور الدكتور إبراهيم حسن، مدير الإدارة العامة للمراجعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تكريم أبناء العاملين المتفوقين

وفي سياق متصل، كرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أبناء العاملين المتفوقين للعام الدراسي 2022/2023 وبلغ العدد 59 طالب وطالبة من أبناء العاملين المتفوقين بمختلف مراحل التعليم العام والأزهري بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2022/2023.